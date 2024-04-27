下水道聽到微弱喵喵求救聲　巴西少女趴地救出被困小貓　結局很好

2年前，巴西的一名女高中生@Nick Poggilai 和朋友一起出去玩，經過路邊的水溝時，突然聽到了微弱的哭聲，好像是有一隻小奶貓被困在了下水道裏。



但因為下水道比較狹窄，實在看不清貓咪在哪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是，Poggilai躺了下來，身邊的朋友扶着她，讓她儘可能的摸索救貓。

就這樣順着聲音撈了一陣，真的將受困的小貓救了下來。

所有人都在歡呼：拯救了一個小生命呀。

後來，Poggilai將這隻小貓收養了，成為了牠的主人。現在貓貓已經長成大貓了，一人一貓感情非常深厚~

真是命中註定的相遇呀~

延伸閲讀：被遺棄貓咪躲在毯子裏彌補創傷 直到牠再次擁有家…心扉打開了

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