下水道聽到微弱喵喵求救聲 巴西少女趴地救出被困小貓 結局很好
撰文：貓與愛的世界
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2年前，巴西的一名女高中生@Nick Poggilai 和朋友一起出去玩，經過路邊的水溝時，突然聽到了微弱的哭聲，好像是有一隻小奶貓被困在了下水道裏。
但因為下水道比較狹窄，實在看不清貓咪在哪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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於是，Poggilai躺了下來，身邊的朋友扶着她，讓她儘可能的摸索救貓。
就這樣順着聲音撈了一陣，真的將受困的小貓救了下來。
所有人都在歡呼：拯救了一個小生命呀。
後來，Poggilai將這隻小貓收養了，成為了牠的主人。現在貓貓已經長成大貓了，一人一貓感情非常深厚~
真是命中註定的相遇呀~
延伸閲讀：被遺棄貓咪躲在毯子裏彌補創傷 直到牠再次擁有家…心扉打開了
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