下水道聽到微弱喵喵求救聲　巴西少女趴地救出被困小貓　結局很好

撰文：貓與愛的世界
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2年前，巴西的一名女高中生@Nick Poggilai 和朋友一起出去玩，經過路邊的水溝時，突然聽到了微弱的哭聲，好像是有一隻小奶貓被困在了下水道裏。

但因為下水道比較狹窄，實在看不清貓咪在哪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是，Poggilai躺了下來，身邊的朋友扶着她，讓她儘可能的摸索救貓。

就這樣順着聲音撈了一陣，真的將受困的小貓救了下來。

所有人都在歡呼：拯救了一個小生命呀。

後來，Poggilai將這隻小貓收養了，成為了牠的主人。現在貓貓已經長成大貓了，一人一貓感情非常深厚~

真是命中註定的相遇呀~

延伸閲讀：被遺棄貓咪躲在毯子裏彌補創傷　直到牠再次擁有家…心扉打開了

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愛貓失蹤1個月　突然回家守候婆婆骨灰旁　靜靜陪主人：你還有我英國消防員救出卡在牆縫小貓　真面目曝光：怎麼看起來很不爽養了黑貓會帶來衰運？但這國人搶著養　還相信能招財避邪更招桃花車禍現場出現超萌橘貓來湊熱鬧　消防員敵不過牠魅力　決定這樣做喵星人被困8米高大樹　圍觀者送來食物與水　還有1暖心動作助小貓小貓迷上臭腳味　凡是進家脱鞋的都不放過　終於找到始作俑者

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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