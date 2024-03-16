金毛的耳毛有必要拔去嗎?適當定期清理好處多　還能避免這些病

很多家長們發現，一般我們在去寵物店給金毛犬洗澡的時候，寵物店的工作人員都會給金毛犬剪指甲、擠肛門腺、拔耳毛等等，其他兩種看起來倒是還好，但是拔耳毛看起來是真的很疼，不知道拔耳毛是不是必須要做的事情呢？



金毛犬因為是屬於中大型的犬種，所以它的耳朵是屬於比較大的一種，完全覆蓋在金毛的側臉上，金毛耳朵的護理十分重要，耳膜跟眼角膜一樣，十分脆弱，而耳道的健康直接關係到耳膜的健康。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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金毛的耳道，很容易積聚油脂、灰塵和水分，特別是金毛這種長毛垂耳狗，耳道附近的長毛常把耳道蓋住，這樣耳道就會由於空氣流通不暢而潮濕，引起積垢和耳道感染髮炎，所以還是建議主人給金毛把耳朵內毛給拔掉。

對於金毛來說，耳毛需要定期清理，免得像個濾網一樣，擋住耳垢的正常排出，而使耳道發炎。如果長時間不清理耳毛或者耳道從而引起金毛中耳炎或者是耳蟎，那麼就比較麻煩了，主人平時要多觀察金毛有沒有搖頭或者經常用爪子撓耳朵的現象，聞一聞金毛耳朵附近有沒有臭味等等，多觀察避免金毛出現耳道疾病。

所以，無論家長們看起來有多心疼，最好還是定期去幫金毛犬拔下耳毛，防止耳朵出現疾病，要知道如果金毛犬的耳朵出現疾病，那個時候受的苦也就不止拔下耳毛這麼簡單的了，所以為了健康着想還是要拔耳毛的。

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