如何飼養才能令金毛尋回犬更加健康？給肉肉外還要注意這些事

我們家長們在飼養金毛犬的時候，也都是一個個把牠們當成自己的孩子一樣，餵食的東西也是選承受範圍內比較好的，日用品也儘量的都是選擇好點的東西。更想了解怎麼樣的飼養才能讓自己家的金毛犬更加的健康。



一般說金毛犬的定型，也就是狗狗長到牠的最大體型的時間，金毛的整個體型差不多在11個月左右的時候會定型，但是也不排除有一些金毛可能發育得稍微早一些，會提前一段時間，到十一個月左右的時候，金毛全的骨骼基本就發育完成了，所以各個方面也不會再怎麼長了，會往橫向的方向發展，也就是金毛會長得越來越壯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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由於金毛是比較健碩的犬種，所以在平常飼養的過程中，要注意營養方面的問題，質量方面也要準備充足，為了能夠讓金毛健康的成長，每天要給牠吃一些肉類，然後同時再補充一些素的狗糧，可以準備一些麥片或者餅乾等等。

金毛吃肉類的過程中，肉一定要新鮮，為了金毛的健康，不管是哪一種飼料都要清潔衛生，牠平常所處的環境也要經常進行打掃，牠平常使用的一些東西也要時不時的就清洗，清洗完了要進行消毒，有些要在太陽底下進行晾曬，這樣飼養金毛才不容易得病。

飼養起來總的來說還是比較簡單的，主要是金毛犬的營養要全面，實在是沒有時間自己做的話，就購買成品的狗糧，也都是沒有問題的，再者就是用品的清潔消毒，都做好了，金毛犬會健健康康的長大的。

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