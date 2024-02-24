金毛高速公路上急產子　一窩毛孩在地　寵主：再塞下去都要滿月了

大陸春節長假結束，多地出現返程車潮，有湖南網友分享一段影片，稱由於高速公路嚴重堵車，讓自家飼養的金毛犬「凍未條」，直接在路肩產下一窩毛孩，讓她忍不住嘆再堵下去「都要出月子了」！



網傳影片中，一隻金毛混種狗（米克斯）躺在高速公路路肩旁，看似身體十分疲弱，一動也不動地任由剛剛產下的一窩狗崽子吸吮奶水，目測至少一胎生下7隻毛孩，狗主人則在一旁細心看照。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 7

綜合陸媒報導，湖南永州的一名網友17日在社交媒體上分享該影片，稱由於高速公路嚴重堵車，她們一行人凌晨從溫塘出發，直到中午仍未離開湖南，在這段漫長的塞車時間中，他們家金毛犬竟然在高速路上生下了一窩小狗，「要不在堵下（去），乾脆讓狗狗出月子吧」。

這突如其來的驚喜，讓狗主人措手不及，還迅速成為網友們熱議話題，不少人紛紛發揮創意、腦洞大開，在評論區接力為這些這群「屬龍狗寶寶」起名，「路喜，路旺，路福，路寶，路發，還差一個，路堵」、「分別取名為堵堵、塞塞、路路、車車…」、「第1只叫高速、，第2只叫快車道，第3只叫慢車道，第4只叫貨車道，第5只叫應急車道，第6只叫隧道」。

延伸閱讀：小金「本能爆發」死咬木頭不放 使出全力纏鬥萬人看傻：給牠吧

+ 3

延伸閱讀：

影/「天空赤橙」像異世界!特強沙塵暴襲新疆 親歷者：車窗碎了被風吹走

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】