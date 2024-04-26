德國小貓藏箱子裏睡午覺　睜眼已去到500公里外　幸好遇上好心人

前幾天，德國哈根市的一隻小貓Sanny 發現家門口有一個紙箱，特別適合睡覺，於是鑽進去小憩。



沒想到箱子裏裝着的是鏟屎官准備退貨給汽車零件公司的擋泥板。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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鏟屎官將東西裝好後也沒有檢查紙箱，等到快遞來收的時候也沒看，直接打包就給裝走了，而熟睡中的小貓沒有察覺到絲毫不對。

就這樣，小貓一路被運到距離家裏550公里外的汽車零件退貨站，等到工作人員拆開箱子的時候才發現它。

好在Sanny 沒有什麼問題，被招待了水和食物。

工作人員也聯繫上了主人，急瘋了的鏟屎官立刻將貓接回了家，結束了這段驚心動魄的旅程。

咱就是說，下次…長點心吧！

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