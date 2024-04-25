女警攔超速車時卻反被可愛貓咪攔截　喵星人表示：站住劫糧求包養

撰文：貓與愛的世界
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前幾天，美國南達科他州高速公路的女巡警@Elyse Helkenn 在執勤的時候發現了一輛超速車輛，她立刻上前攔截。

就在要求司機出示駕駛證的時候，突然感覺腳上有毛茸茸的東西掃過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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她嚇了一跳，低頭一看發現是一隻橘貓。荒郊野外的，Elyse以為是超速車的貓，沒想到對方否認了。

她立刻就知道這是一隻需要幫助的小貓，於是在執勤結束之後，將貓逮到了自己的車上。

小傢伙看起來非常的自來熟，直接就爬到了Elyse的肩膀上。

後來，Elyse將貓送到了動物救助中心，再確認貓咪沒有主人後，幫牠找到了永久之家。

Elyse說：「這是我有史以來經歷的最好的攔截！」

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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