美國首家狗狗專屬航空將於5月首航　毛孩不必困籠更有專用貴賓室

犬類產品公司BARK近期推出狗狗專屬航空「BARK Air」，主打「以狗為本」的飛行體驗，顛覆以往航空公司對狗狗登機的種種限制，讓狗和主人一起享受機上服務，不必再被關在籠內。這趟航班將於5月23日啟程，不過價格也不便宜，單程票要價6,000至8,000美元。



《富比世雜誌》報導，BARK公司致力於解決人類帶著毛孩旅行時常出現的問題， 4月11日宣布與美國一家包機合作，推出「BARK Air」，歡迎所有大小、品種的狗狗登機，並專門為狗狗設計飛行旅程。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 19

BARK Air的目標是複製人類搭乘頭等艙的體驗，在整個長途飛行過程中呵護狗狗。主人預訂機票後，BARK Air禮賓人員將收集狗狗及主人的旅行計劃，旅客只需在起飛前1小時到達機場，即可輕鬆辦理登機手續。主人在機場進行安檢時，狗狗可在「專屬的貴賓室」等候登機；登機時，也有專屬禮賓人員引導狗狗上機，避免一切令狗狗感到壓力的程序。

上機後，飛機將配備狗狗喜歡的平靜費洛蒙、音樂和顏色，為避免因機艙壓力變化引起不適，狗狗也將獲得裝有鎮靜零食飲料、降噪耳罩和鎮靜夾克的補給包。

Bark公司在聲明中表示，「當我們2011年創立BARK時，我們的使命是顛覆狗的空間並創造為狗及其主人設計的產品。我們很高興能利用多年來學到的見解，創造一種真正以狗為本的體驗。」

不過這趟豪華狗狗航班可不便宜，目前推出的3個航點中，洛杉磯（Los Angeles）和紐約（New York）間單人與一隻狗的單程航班票價6000美元，倫敦和紐約間則為8000美元。

延伸閱讀：軟腍腍棉花糖周街走 超萌貴婦狗真面目曝光全網熱議：還帶笑容呢

+ 6

延伸閱讀：

日本熊不冬眠！ 「熊出沒」成常態 北海道重啟春季獵捕

【本文獲「TVBS」授權轉載。】