喵星人睡姿太醜被嘲笑是條長毛蛇 網民曬出千奇百趣貓咪睡姿照
撰文：擼貓教授
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有時候，真的會被貓咪的睡姿震驚到。
第一眼看去，你們覺得這是貓還是蛇？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這顏色、這柔韌度......不知道的還以為家裏進蛇了呢。不過不要害怕，這種長毛的蛇無毒，而且還會喵喵叫。
最近，X上的鏟屎官們正在進行一場貓咪睡覺的比賽，不在乎輸贏，只顧著曬貓。
貓咪們睡覺主打一個隨性，想睡哪裏就睡哪裏，想怎麼睡就怎麼睡。
費心種出來的貓草，貓咪沒吃掉多少，反而被貓當做枕頭來睡覺。
睡著了，但貓貓愛鏟屎官的心永遠不變。鏟屎的，麻煩關下燈，太晃眼睛了。
睡覺的時候，也不忘保持最可愛的姿勢。
鏟屎官抱著，貓咪睡得很踏實。
睡成一隻小豬豬，秀出自己的水桶腰。
臉太大了也不好，會悄悄流下來。
睡成這個樣子，鏟屎官還怎麼幹活？
此時的桌子不再是餐桌，而是小貓的牀。
嚶嚶嚶，要被兩隻小貓咪萌化了。
玩遊戲太累了，抱著逗貓棒就睡。
再一次證明，找貓貓一定要抬頭看看，沒準貓咪就在頭頂睡大覺。
貓咪什麼都不用做，只是乖乖睡覺，就足以吸引人類的全部目光。
盯著睡覺的貓咪一直看，一直看，我感覺能看一天。有同樣愛看貓咪睡覺的嗎？來握個爪~
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