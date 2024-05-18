流浪貓毛髮脱落　獲新家後大變身　長出緊身褲毛髮還挺性感的

上個月，國外的一家動物救援組織在一個廢棄的房屋中發現了5隻流浪貓。



其中一隻名叫「Ma」的小貓就不一樣，牠的腿因為被尿液腐蝕，導致毛髮脱落，然後看起來就像是穿了緊身褲一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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儘管後續得到治療，但在毛髮沒有長出來之前…就一直是這個打扮。

不過小貓似乎對自己的時尚穿搭並不在意，甚至引以為傲，每天在收容所不是勾搭兩腳獸，就是在勾搭兩腳獸的路上。

可能是樣子實在是太性感了，Ma在收容所待了幾周時間就被領養了。

儘管現在的穿搭已經恢復了正常，但新家人依然很愛牠~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】