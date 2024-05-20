天才貓咪自學玩滑板 主人為讓牠大顯身手決定這樣做：太有型了
撰文：貓與愛的世界
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一天，網友發現在家小貓「普卡」一直在家裏的滑板上跳上跳下，似乎對滑板很感興趣。
而且，普卡很聰明，很快就弄清楚了滑板的原理，牠發現只要自己彎下腰，動一動，這滑板就能跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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網友發現小貓咪會驅動滑板之後，立刻給牠準備了一款mini滑板，可惜這個滑板的輪子不好用，滑起來就比較費力。
於是，網友又給滑板做了改裝，然後小貓就可以像專業人士一樣飛速玩滑板啦。
這還不止，有了滑板之後，又給牠準備了滑滑板用的坡道。
小貓非常開心。
雖然現在普卡對於滑板的各種技巧還沒有完全掌握，但只要多加練習，誰知道以後會發生什麼呢？
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