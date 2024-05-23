好奇心旺盛貓咪 聽到隔壁吵架全都站起來偷窺 八卦魂秒覺醒
都説人類天生愛八卦，其實貓咪也這樣。擁有超強好奇心的貓貓，平時也是一隻八卦貓。
今天來看12組八卦貓，每一組的八卦之魂都在熊熊燃燒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
01：三隻貓正在睡覺，享受美好的睡眠時光。
一聽到外邊有動靜，好像有人在吵架？
立馬起牀衝到窗邊站成一排，豎着尾巴，撐着窗户，低着腦袋，瞧一瞧外邊到底在吵啥。
02：看眼神，還以為是一隻高冷貓咪呢。
其實也是 一隻八卦貓，為了看清外邊發生了什麼，腰板挺得筆直筆直的。
03：嗨，貓咪説自己不愛管閒事，只關注自己的喵生大小事。
可是，吃起瓜來比鏟屎官還專業。為了看清窗外，自己把窗簾扒開。
04：沒啥事，一天都是慵懶的樣子。
可一聽到外邊有動靜，立馬就去圍觀。
注意，此時是一隻翹臀小貓。
05：貓：睡覺了，除了吃飯的事情都別來叫醒我。
聽到外邊有聲音後，不用去叫貓起牀，貓自己就衝到了窗邊。
貓：讓我看看，這是幹啥呢？
06：奶牛貓一臉正氣，不太像是喜歡吃瓜的貓。
事實是，也是一隻八卦貓。為了吃瓜，還自己拉開窗簾。
07：小橘：今天沒啥事，我就在這個地方好好睡一覺吧。
然而一睡到貓窩裏，就盯着窗外看了一下午。
08：認真聽講，做一隻高冷小貓。
算了算了，還是吃瓜更精彩。
09：放一把椅子在窗邊，本來是鏟屎官自己坐的，沒想到被貓坐了。
嫌在椅子上看不清楚，又自己站到窗邊來。
10：貓貓蹲着的時候，顯得身材很壯，就是球形身材。
一吃瓜的時候，立馬擁有苗條的身材。
11：沒瓜吃的時候，貓貓感覺生活有點無聊。
一吃起瓜來，瞬間精神頭就上來了。
12：小黑，你看起來有點胖啊。
其實，站起來就一點不胖了。
八卦貓，八卦魂，鄰居的八卦沒我聽不行。
在好奇心的驅使下，貓貓想不八卦也不行啊。
你家也有八卦貓嗎？
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