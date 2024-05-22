巴西世紀洪災女子與愛犬失散　幾經波折終重聚　相擁緊抱感動網民

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）自4月下旬以來遭受暴雨襲擊，引發歷史性洪水，數百個城鎮被淹沒。居民眼睜睜看著家園被洪水吞噬，災情慘重。



與此同時，網路上流傳了一段感人的影片。一名女子搭著救生艇，竟意外和自家寵物狗重逢！影片中可以看到救生艇四周全被大水淹沒，當他們駛過一處地點時，船上的一名女子驚喜發現自己的狗狗就在那裡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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救難人員將救生艇開往狗狗身邊，也牠彷彿也知道主人來接牠了，乖乖地配合指令沒有亂跑，最終一人一狗感動重逢，女子將狗狗緊緊抱在懷中。

除了狗狗之外，日前也有一隻馬被拍到受困在屋頂數日，引發巴西全國關注，所幸最後被成功救下，目前正在療養中。事實上，這場世紀洪災不但造成當地143死、125人失蹤，更有數以萬計的寵物與主人失散，許多熱心居民成立臨時收容所收留這些無主的寵物，等待主人領回。

儘管聯邦政府在11日晚間宣布撥款約121億雷亞爾（約184億元港幣）緊急預算以應對危機。但南大河州州長愛德華多·萊特 (Eduardo Leite) 17日表示，洪災後重建該州的成本可能將「遠高於」最初估計的 190 億雷亞爾（約290億元港幣）。

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