3汪帶貓咪回家　還用真誠眼神懇求收編　網民發笑：喵更像原住民

狗狗找到自己的寵物。三隻大狗從外面帶了一隻賓士流浪貓回家，站在門口用懇切的眼神看著飼主希望貓咪被收留，網友笑只看畫面還以為氣場強的貓才是原住民，是牠好心收留這幾隻狗狗。



一名外國飼主在抖音分享，他家養的三隻大黃狗跑出去玩，不知道從哪撈了一隻流浪貓回來還帶進門。帶頭的狗狗先是走進來招呼貓咪，指指飯碗示意牠吃東西，另外兩隻狗狗則擠在門口，三隻大狗同時用誠懇乞求的眼神望著飼主，希望貓同伴被接納。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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被帶回來的賓士貓雖然是客人，表情和氣勢上卻宛如原住民般，一臉桀傲不遜地看著屋主，對比溫和低姿態的狗狗，讓人容易誤會牠才是這個家的正宮寵物，三隻狗狗是被牠帶回來的。

網友表示：「不說還以為貓才是頭目，三隻狗是牠的小弟」、「貓：你看這局面，給句話留不留吧」、「貓咪已經坐下了狗狗還站著」、「確定不是乳牛貓命令狗把牠帶回去的嗎」、「後面那兩隻一看就沒主見，前面能扛事的是大哥」、「貓咪張開嘴是在自我介紹嗎」、「貓咪一臉傲驕」。

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