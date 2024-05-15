英國警犬巡邏遇最美極光　拍照時更意外抓到通緝犯　網民：神蹟

一名領犬員日前帶著警犬出門巡邏，恰好遇上20多年來最強地球磁暴造成的極光，於是領犬員便拿出相機隨手拍照記錄，沒想到拍完照後沒多久竟在附近抓到通緝犯，如此巧合讓不少網友嘖嘖稱奇。



英國南約克夏警察局（South Yorkshire Police）一隻警犬名叫查斯（Chase），10日當天牠正跟領犬員一起出門巡邏，恰好遇上近日地球面臨20多年來最強磁暴，不少國家都出現絕美極光，領犬員覺得站在極光下的查斯身影非常好看，便拿起相機隨手拍了張漂亮的照片。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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沒想到令人意外的是，查斯剛拍完照片沒多久竟陰錯陽差在附近逮到一名通緝犯，這名通緝犯涉嫌犯下槍砲彈藥與跟蹤犯罪的罪行，被靈敏的查斯發現後立刻將通緝犯緝拿歸案。事後南約克夏警局的員警將這張照片以及超剛好的軼事上傳到官方IG，吸引超過百萬人朝聖，網友留言表示「所謂天有異象結果居然是這等好事」、「簡直是神蹟」、「警犬跟極光一起合影這張照片太美了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】