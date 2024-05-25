貓媽媽生下38隻寶寶　多病的牠只是最不起眼的一個　直到奇蹟出現

前段時間，動物救援組織在美國賓夕凡尼亞州切斯特縣的一個居民家裏救下來了38隻貓貓，牠們長期被忽略，身體狀況大多不好。



但其中一隻叫做「Roo」的小貓的狀況更差，牠的身上纏繞着膠帶，還失去了一條腿，如果不是動物救援及時趕到，可能沒多久就得回喵星了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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大家都很心碎，很難想象這樣一隻小貓在長期被主人忽視的環境中活下來，就像是一個奇蹟。

後來，Roo得到了手術治療，然後被送往了寄養家庭。

在寄養家庭裏，牠逐漸康復，感受到了從未有過的愛。

哦，對了，牠還交了一個狗狗朋友。

因為小貓的性格很好，寄養家庭決定留下牠，給牠一個永遠的家。

就這樣，從出生就在吃苦的Roo，終於等到了幸福~

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