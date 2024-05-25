汪星人身體比頭大3倍　詭異無P圖網民笑瘋　真相曝光後幾乎哭出來

一名女網友在學校對面的髮廊看到一隻詭異的怪狗，這隻狗與身體非常不成比例，身體竟是頭的2到3倍大，乍看還以為是AI圖，結果後來真相曝光讓不少網友都說別笑了。



小紅書一名網友「挑燈夜讀小紅書」日前貼出一張照片吸引不少網友熱議，她在學校對面的髮廊看到一隻奇怪的狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這隻狗的頭非常小，但身體卻十分毛茸茸，整個頭部與身體比例不成正比，看起來就像是玩偶被迫把頭套拆掉一般，模樣十分搞笑，不少網友直呼「別開玩笑了這是AI照片吧」。

對此原PO表示，這家髮廊養的狗狗真的是把毛髮修成這樣，但後來去問才知道原來是因為狗狗生病才剃毛成這樣，希望牠可以趕快好起來。照片在網路上吸引超過萬人轉發，網友留言表示「真的別笑了，人家狗狗生病還要被你們這些沒良心的笑」、「我也跑去這間髮廊朝聖，很多人拿手機拍牠，狗狗發現自己被拍可能覺得丟臉就扭頭都不給拍了」、「不說還真以為是AI圖」、「這頭身有點太不成比例」。

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