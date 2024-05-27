貪吃芝娃娃偷吃雞肉塊零食　轉頭露出兩顆歪斜大暴牙　網民被逗笑

減肥節食的時候總會想偷吃點零食。日本一隻吉娃娃日前被主人發現突然多出兩顆暴牙，才幾分鐘沒見就發生了巨大變化讓主人相當緊張又納悶。不過當他靠近一看卻哭笑不得，原來是愛犬餓到受不了偷吃零食，其中兩小塊正好卡住露了餡，真相讓網友看傻。



原PO分享了多張麻糬（モチ）4歲的可愛照片，映入眼簾最先被注意到的無疑是那招牌的兩顆大暴牙。

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然而飼主表示麻糬一開始並沒有那兩顆歪歪的牙齒，其實是因為麻糬正在減肥，當天稍微減少了晚餐的份量，但麻糬卻貪吃把整包雞肉塊零食都弄到地上，想趁主人不注意時吃掉毀屍滅跡，萬萬沒發現有兩塊紮實的貼在牙齒上，才成了這幅爆笑的模樣。

本來以為麻糬呲牙裂嘴看起來正在生氣，實際上卻更像是在說「啊被發現了嗎？」，犯案過程全被主人抓包拍了下來，想裝成門牙騙過其他人的計畫宣告大失敗。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】