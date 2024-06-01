美國貓咪獲頒博士學位證書　校長更稱讚：出席率比很多學生都要高

最近，美國的佛蒙特州立大學給一隻叫做Max的小貓頒發了博士學位證書，為了表揚牠這4年來積極來學校聽課。



Max曾是學校裏一隻流浪貓，後來被住在學校對面的鏟屎官Ashley Dow收養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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儘管有了家，小貓還是喜歡每天來學校裏聽課，不時地去研究生和院長辦公室打卡，出勤率比很多學生都要高。

為了表揚牠這風雨無阻的好學之心，學校給牠頒發了證書，還列出了Max的四大貓生智慧：

1、學會找陽光照射的温暖之地小睡；

2、雖然9條命很棒，但學會珍惜當下；

3、發出的呼嚕聲讓身邊的人更快樂；

4、柔軟會比利爪更得人喜愛；

後來，學校舉辦了畢業典禮，擔心小貓會因為各種儀式受到驚嚇，沒有要求牠出席，由其鏟屎官代替領取證書。

希望以後貓咪的校園生活能繼續精彩~

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