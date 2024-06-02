貓咪的社交能力可訓練嗎？想喵星人更活潑開朗　要從這時開始協助

絕大部分的貓咪給人感覺都是比較孤僻的，除了與主人主動互動外，很少見到牠與外界接觸。儘管大多數的貓咪都是這樣的，但鍛鍊提高牠的「社交能力」對貓咪自身也是有幫助的。



一般來說，貓咪2-7周齡的時候，是牠社交的敏感時期，而且在這個時候就可以開始正式的社交訓練了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當貓咪還在2周齡的時候，主人就應該密切的關注牠，而且給牠更多的關心和愛撫。主人每天可以接近幼貓，每天輕柔的撫摸貓咪幾次，讓貓咪熟悉主人的關心。增進彼此之間的感情，同時也讓貓咪熟悉外界的人和事物。如果可以，還可以邀請自己的朋友來撫摸貓咪，讓貓咪更多的接觸外界的人，消除自己內心的恐懼和驚慌。

在和貓咪接觸的過程中，主人也不能過於主動，可以在牠吃飯時，輕聲和牠交談，讓貓咪明白你的善意。但不要急於摸牠，也不能大聲吵鬧，或者動作過猛，驚嚇貓咪。接觸貓咪的時候要耐心、態度也要溫和，這樣才能贏得貓咪的好感和信任。

在訓練貓咪的「社交能力」時，主人還應該因材施教，面對性格不同的貓咪，生活習性不同的貓咪而採取不同的訓練方式。同時，在訓練的時候，要耐心、細心和科學的訓練。在了解不同品種的貓咪各自的性格特點之後，在有的放矢地安排日常活動和訓練的內容，以此來消除貓咪對外界的恐懼情緒，從而提高「社交能力」。

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