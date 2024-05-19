貓咪做錯事要怎樣調教？4個方法來改善　貓咪健忘斥責不是辧法

不要說貓咪了，人也有犯錯誤的時候。犯錯誤時我們要立即認識到錯誤，有錯必改是最重要的。當貓咪犯錯誤時，作為家長的你要及時給予批評教育，如果掌握了以下四條，那麼訓練貓的工作一定能順利進行。



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首先第一條，就是立刻當場批評。當牠做了不該做的事時，在這時就該馬上「不行」、「喂」大聲地斥責。當然貓並不是因為聽了主人的話而停止行動，只是因為聽到巨大的聲音受了驚嚇而停止了行動。如果反覆地這麼做，貓就會慢慢感到這麼做的話要被大聲地斥責，太頭疼了，因此就再也不做了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當貓做了不該做的事後，把牠帶到犯罪現場進行說教是完全沒有用的。貓是健忘的動物，即使因為剛才的事而被斥責，牠也不會明白自己為何被斥責。

當貓表現很好時，充分表揚也很重要

第二條是耐心地教育。並不是說今天批評明天就可以允許，而是應該在何時都以同一態度耐心的批評。如果人自己中途放棄的話，那麼這之前的辛勞就白費了。這樣一來，貓就會得意忘形。

第三條是絕對不能實行體罰。如果隨便地打貓牠就會對主人產生恐懼感，進而產生卑屈的性格。因為貓的身體要比人小得多，所以被打的話很有可能會受傷。

第四條是當牠表現很好時要大大地表揚。雖然貓不能明白主人的話，但是牠非常清楚斥責的聲音和表揚的聲音的不同。當貓被表揚時牠的心情也會變好，這樣一來教育的效果就逐漸高了。

當然，在這種情況下，當場而不是事後表揚很重要。

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