有需要替貓咪剪面毛嗎？不止因為貪靚　實際作用更是對貓咪有益

到了夏季貓咪掉毛尤為嚴重，很多主人會為貓咪修剪毛髮，這樣可以減少貓咪掉毛又可以防止貓咪毛髮打結，對貓咪是非常有利的。



但是為貓咪修剪貓咪發並不是一件簡單的事情，下面就為大家總結了一下貓咪該如何剪毛和貓咪剪毛的好處，希望對大家有所幫助。

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一、給貓咪剪毛的好處

1、促進血液循環：在為貓咪梳理的過程中，梳針反覆按摩皮膚，能夠促進愛寵的血液循環，增加皮膚抵抗力，消除愛寵身體疲勞。

2、減輕掉毛量：經常梳毛，脱落的死毛會順著梳子被梳理下來，不會隨著愛寵的活動而掉的滿房間都是。

3、防止毛髮打結：尤其對於長毛貓咪來說，經常不梳理毛髮，會導致毛髮糾纏、打結、氈連，定期梳理，則會杜絕這種現象。

4、及時發現外傷、皮膚病：在梳毛的過程中，主人能及時發現貓咪身上是否有外傷、皮膚問題，獲得最佳治療時間。

5、貓咪舔舐自己的身體會將這些脱落的毛髮食入腸胃中形成毛球，影響消化和排泄，造成嘔吐、便秘等狀況，經常梳毛可以會減少這種情況的發生。

6、讓愛寵更加美觀：毛髮經常梳理，刺激毛囊，保證愛寵更好的毛質、毛量，讓愛寵被毛順滑有光澤。因此，養成每日為貓咪梳毛的習慣，不但能減少貓咪掉毛帶來的困擾，還能讓寶貝有健康的皮膚毛髮，一舉多得。

給面剪毛的好處有哪些?又該如何修剪？

二、怎麼給貓咪剪毛

1、從貓咪的後脖子出下手，順毛往後背處，一直到尾巴根。

2、然後開始推貓咪兩肋處的毛，也是由前肢處往後肢處走。

3、推貓咪肚皮上的毛時，要先將貓咪擺成站立式(兩手插入貓咪前肢的根部，將牠向上扶起，但是要讓貓咪的腳能沾到地面)，然後從脖子處從上往下推。

4、接著是貓咪的四肢，前肢相對要好弄很多，由上往下即可。後肢就會比較麻煩，因為牠們總是喜歡將後肢打折窩著，這個時候需要用點力氣拽著點後肢給牠們推毛。

5、剩下的就是尾巴了，其實貓咪坐著的姿勢不是很利於推尾巴的毛，最好幫牠們擺四肢站立式(雙手從貓咪的兩肋出將牠兜住，然後稍稍用力往上抬，但是要保持牠四腳都著地，讓牠自己也用一部分腿上的力，這就是咱們幫牠們擺pose～)。要注意哦，推的時候千萬不能用力往上抬貓咪的尾巴，雖然牠的尾巴可是豎的很高，但是在牠不配合的情況下，是很容易較勁掰傷的。

很多貓咪並不會很聽話，所以我們在貓咪並不是很配合的情況下用剃刀幫貓咪推毛要注意弄傷貓咪，最好有兩個人一起，一人按住貓咪，儘量讓貓咪放鬆避免嚇到膽小的貓咪。

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