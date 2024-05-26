龍貓可以吃什麼？不能吃什麼？除乾草和苜蓿草　水果蔬菜都要謹慎

龍貓毛質柔軟順滑，像綢緞一般。成年的龍貓體型比家貓小一點，牠們膽子非常小，很容易受到驚嚇。性格温順，對飼養環境要求很高，温度不能太熱也不能太冷，一般15-23攝氏度最佳。龍貓可以吃什麼？龍貓不能吃什麼？



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1. 乾草植物、苜蓿草是非常常見的龍貓主糧之一，我們平常買的一般都是陰乾後的苜蓿草，因為新鮮的苜蓿草並不適合龍貓食用，只能說是少量餵食調一調口味！至於為什麼是陰乾的而不是曬乾的，這是為了讓苜蓿草中的營養不會被破壞，得到最好的保留！通常還會加工成餅狀以及粉狀的飼料，大家可以根據需求進行選擇！

豆類莖葉、在大豆或者野豌豆還比較嫩的時候，大家可以蒐集一些牠們的莖葉，這些莖葉陰乾之後和苜蓿草一起搭配餵食是非常合適的哦！

草木犀、這個草本植物和苜蓿草差不多，就是矮了一些，龍貓也是比較喜歡吃這種食物的，無論是乾的還是新鮮的都可以進行餵食哦！不過我們通常是混合着其他乾草進行餵食的！

提木西草、這種草也是比較常見的龍貓食物之一，營養成分相比於上面幾種是少了一些，但是可以和上面的豆類莖葉混合着進行餵食！

其他植物、此外，其他的植物還有蒲公英、車前子、苦菜等等，這些植物都可以進行少量新鮮餵食，不過最好的還是陰乾之後進行餵食。

2. 精飼料、一般我們常見的精飼料都是一些營養價值高的穀物原料做成的，當然其中也有上面的一些草類粉末成分，屬於混合型的，不過裏面的營養可能更加的高，含有豐富的蛋白質以及能量！

3. 精補飼料、這種精補飼料是專門針對龍貓特定時期食用的，裏面含有大量的營養，能夠幫助比如產後的龍貓迅速恢復體力，在配種到哺乳的階段都是可以用來代替其他主糧進行餵食的！

以上介紹了龍貓可以吃什麼，另外龍貓不要餵食大多脂肪高的東西，如花生、瓜子黃豆等。新鮮的水果除蘋果可以少量餵食外，別的都不可以吃哦。新鮮蔬菜也不要餵食，容易腹瀉。

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