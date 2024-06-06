婚禮時新郎轉身看到家裏的臘腸犬送來祝煏 一個動作令在場人感動
撰文：狗與愛的世界
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新郎“Quinn”和新娘“Madeline”舉辦了盛大的婚禮，親朋好友都趕來送上了祝福。
由於新娘婚紗亮相是個驚喜，於是，新郎便背對着門，滿心期待地等着。可奇怪的是，他卻並沒有看到愛人的身影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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而當新郎低頭一看，才發現家裏的臘腸狗“Pennie”穿着婚紗站在原地。他瞬間笑了起來，忍不住將狗狗抱起來狂親。
因為對於這對新人來説，Pennie是他們不可或缺的家人，它的加入讓這場婚禮更加完美。
而Pennie也用自己的可愛來祝福爸爸媽媽，讓這個新家庭更加幸福快樂。
畫面真的好暖啊！
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