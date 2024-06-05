孫子偷偷養貓咪 婆婆得知後怒斥要扔掉 最終每日抱著上山不喊累
撰文：聯合新聞網
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一名網友收編一隻流浪貓帶回家，起初奶奶非常反對不同意飼養，還說敢養就丟出去，但後來經過一段時間相處，奶奶反而最寵這隻貓咪，不但把牠養的肥肥胖胖，甚至還會帶貓咪出門到山上採茶，堅持抱整天都不放手。
最近在微博上流傳一段影片，一名網友之前帶回一隻流浪白底橘貓說要收編，但奶奶非常反對，還說不准養不然就要丟掉貓咪，後來跟貓咪相處久了之後奶奶發現到貓咪的好，現在把毛孫子當成最愛的晚輩，只要貓咪撒嬌，無論如何她都會抱著貓咪上山採茶，就是不想要貓咪在家裡孤單。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示「阿嬤好臂力」、「這可是大胖孫子」、「老人家很多都這樣，一開始很厭惡毛孩，但最後真的寵的也是他們」、「我同事的媽媽有輕微的潔癖，家裡什麼動物都不養，後來我同事帶了一隻狗回家（別人不養了送給他的）他媽媽一聽就說不同意還各種嫌棄，等過了幾天之後就完全變樣了，都開始給狗狗做飯了，我同事都驚訝於他母親的轉變」。
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