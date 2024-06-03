貓咪捕獵時鬧出大件事 勞動消防員拆輪胎救出 社死現場好丟貓臉
撰文：貓與愛的世界
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最近，美國考利茨縣的一位富豪家的貓「Blue」經歷了貓生中最丟臉的事情。
Blue在家裏發現了一隻小動物，出於護家的本能，牠沒有絲毫猶豫直接就追了上去，目的將其趕出自家領地。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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但沒想到的是，追的太上頭，頭直接就卡在了汽車輪胎裏…出不來了。
鏟屎官發現後，當機立斷直接向消防求助。消防員很快就趕到了現場，對輪胎進行切割，將Blue從輪胎洞裏拉出來。
可新的問題出現了：輪胎中間的金屬部分仍然勒着Blue的脖子。因此，接下來的解救就必須要使用危險係數較大的切割工具。
大家擔心Blue會害怕掙扎而受傷，便給牠注射了鎮定劑和抗焦慮的藥物，然後小心地從牠脖子上取下來金屬部件。
就這樣，花了45分鐘的時間，Blue終於被救下來啦。
傻孩子以後可注意點吧~
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