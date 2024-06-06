收到妹妹訊信說貓咪死了還翻出白眼　姐姐看照片後舒一啖氣笑出來

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~



咱就是說，人和貓之間總能發生一些有趣的事~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

01【姐姐，你的貓死了嗚嗚！】

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一天，網友@Kimi是一隻布偶 突然接到妹妹的電話，但當時不太方便就拒接了。

誰料妹妹又發消息過來，說貓突然死了，白眼都翻出來了……自己很害怕，不敢去碰小貓，只好拍照發給姐姐看。

網友瞬間傻眼，着急忙慌地打開圖片，結果……大哥你能好好睡覺嗎？看給兩腳獸嚇的。

網友很無語，將這件事分享到了網上，沒想到引來不少人站出來diss自家小貓的睡姿。

@貓毛滿天飛：我家是個女孩子啊，睡得鬼迷日眼的。

@momo：我家的…真的很像嘎了，一動不動。

@泡芙：這貨經常這樣翻白眼。……

看貓貓們的睡姿，也不怪大家誤會哈哈哈哈！可注意點形象吧！

02【這就完了？結束了？】

網友因為一些原因不能趕回家，沒辦法餵貓，只好拜託鄰居小姐姐幫忙。

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本來鄰居經常幫她餵貓，所以是有鑰匙的。但無語的是：這次網友的鑰匙丟了且換了門鎖，新鑰匙來不及給鄰居。

鄰居小姐姐就從門縫裏塞飯給貓吃。可惜門縫太小了，放罐罐的盤子塞不進去。

看得見吃不到，可給裏面的小貓急壞了。眼看孩子饞得喵喵叫，小姐姐決定另闢蹊徑——

飯進不去，那貓可以出來啊！於是，她把貓從門縫裏薅了出來，讓牠美美地吃了一頓自助餐。

吃完後又把貓塞了回去，轉身就走……整個過程非常絲滑，小貓咪都懵逼了？!

貓：「不跟我嘮兩句就走啊？？？」

講真，還是頭一次見到這麼餵貓的，這位女俠真是要愛心有愛心，要智慧有智慧。

該說不說，這姑娘靠譜，人答應的事都做到了哈哈哈~

03【麻麻的牽掛變成半掛！】

前段時間，浙江一網友從流浪貓媽那收養了一隻奶貓。她一直很用心地照顧着，孩子長得飛快。

有一天，網友像往常一樣帶着小貓出門散步，恰好碰到了貓媽。牠看到自己孩子特別高興，飛快地跑過來貼貼。

本以為母子重逢是挺暖心的一事，可沒想到，當時畫面就很搞笑……

因為兒子太大隻了，不知道的還以為把貓媽收養了，讓崽崽流浪哈哈哈～

網路評論家更會說話:「麻麻的牽掛已經變成了半掛！」、「貓得吃貓糧，不能吃豬飼料吧！」、「請看→貓媽和牠的卡車兒子！」

網友氣不過，立馬替小貓伸張正義：「我的貓不過是一隻10個半月的寶寶。」

貓媽：「好的寶寶，偷摸告訴媽，你真吃豬飼料啦？？？」

04【姐姐，我這樣你不會吃醋吧~】

最近，妹子看到小貓坐在老公腿上，覺得很有愛，就拿出手機準備拍下來。

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結果被小貓看到了，竟一頭扎進男主人的懷裏。眼睛還緊緊盯着妹子，似乎在暗中觀察她的反應。

貓貓：「姐姐，我趴在你男朋友懷裏，你不會生氣吧！」、「姐姐，你不會打我吧？」、「姐姐好凶，不像我，只會心疼~」

綠茶貓，石錘了！……

人和貓的有趣日常就分享到這裏啦，希望今天的你也很開心！

延伸閲讀：鄰居搬家卻遺棄貓咪 辛苦抓捕後卻逃去無蹤 1周後牠竟然這樣做

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