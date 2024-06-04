貓奴想練習寫手筆字　結果黑白貓就來搗亂　無奈申訴：能報警嗎？

網友@mamemame_miruku 家有一隻調皮的小貓，很喜歡在人練習毛筆字的時候衝上來。



有時候是猖狂的直接窩在宣紙上面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有時候是伸爪爪，好像自己也要寫上兩筆。

因為小貓爪經常會沾到墨水，所以偶爾會留下自己的作品。

鏟屎官也曾想過制止貓貓，比如使用零食誘惑法：一邊寫字一邊喂零食分散貓咪的注意力。

但牠很快就吃完，然後跑到她邊上繼續騷擾。

鏟屎官也很無奈，就衝貓貓這勁頭，是不是也應該給小貓咪安排一副書法道具啊。

感覺貓大師這麼執着應該很會寫吧！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】