貓奴想練習寫手筆字 結果黑白貓就來搗亂 無奈申訴：能報警嗎？
撰文：貓與愛的世界
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網友@mamemame_miruku 家有一隻調皮的小貓，很喜歡在人練習毛筆字的時候衝上來。
有時候是猖狂的直接窩在宣紙上面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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有時候是伸爪爪，好像自己也要寫上兩筆。
因為小貓爪經常會沾到墨水，所以偶爾會留下自己的作品。
鏟屎官也曾想過制止貓貓，比如使用零食誘惑法：一邊寫字一邊喂零食分散貓咪的注意力。
但牠很快就吃完，然後跑到她邊上繼續騷擾。
鏟屎官也很無奈，就衝貓貓這勁頭，是不是也應該給小貓咪安排一副書法道具啊。
感覺貓大師這麼執着應該很會寫吧！
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