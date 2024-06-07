網上爆紅會唱歌貓咪Cala靜靜地回到喵星 主人哀傷：以為牠還很小
撰文：貓與愛的世界
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最近，前不久爆紅的唱歌小貓「Cala」回喵星了。
說起這隻貓，可能有很多人眼熟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友@elizabethtoth23 在收容所收養了一隻很可愛的橘貓，當時工作人員告訴她這隻貓年齡還很小。
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網友以為他們還有很長時間可以一起共度，於是從領養之後一直拍攝視頻去記錄貓貓的可愛日常。
4月的時候，她分享了一段Cala用喵語唱歌的視頻，爆火。後來音樂家The Kiffness又給這個視頻配了樂，寫成歌曲：I Go Meow。
Cala一下從普通小貓成為網紅貓，得到了很多人喜歡。但沒想到的是，Cala突然生病了，身體狀況每日俱下。
網友帶牠去醫院檢查後，才發現貓貓不是什麼小貓，牠已經至少12歲了。
儘管小貓很努力地想要活下去，但還是因為年老等多種原因，病情不斷惡化，最後在鏟屎官的懷裏離開了。
再見，Cala，回到喵星也盡情的唱歌吧，你真的很酷哦~
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