汪星人因外貌不討喜被棄養到收容所　直到命中人出現牠再次笑了

一隻擁有比特犬血統的混血米克斯狗狗因為長相太欠扁慘遭棄養，沒想到進到收容所後也因為長太醜乏人問津，不少領養人都對牠總是一臉跩樣的表情沒興趣，一名攝影師不忍狗狗一直都沒有家，為牠拍攝了宣傳照，希望有更多好心人可以看到這隻有個性的狗狗。



根據外媒報導，美國亞利桑那州鳳凰城馬里科帕縣動物護理和控制收容所（Maricopa County Animal Care and Control）內一隻2歲的混血比特犬謝爾頓（Sheldon）成為網路上的話題焦點，因為這隻米克斯狗被前主人棄養的原因竟是「牠長得太欠扁」，養了一段時間看不順眼直接丟包收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

2歲的混血比特犬，因樣子問題遭拋棄。（HEATHER HALTMEYER）

結果謝爾頓到了收容所內仍然不受歡迎，因為牠總是瞇起眼睛、嘴巴下垂的看著人，儘管個性相當和善，但外表一臉跩樣因此不受到領養人的青睞，所方為牠辦過認養會卻乏人問津，直到一名攝影師豪特麥爾（Heather Haltmeyer）到所內參觀的時候發現了這隻相當具有特色的狗狗，因為捨不得牠一直被嫌醜，決定為謝爾頓拍攝一系列宣傳照，讓更多喜歡狗狗的民眾知道牠的存在，讓他能夠早點有個家。

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豪特邁爾將謝爾頓的照片拍下後上傳到社群網站上，希望可以透過SNS傳播的力量為狗狗找家。經過一段時間後還是沒有任何認養訊息傳來，在收容所人員與攝影師都快放棄的時候，一名名叫奇米爾（Emily Chmiel）的年輕女子主動聯絡了豪特邁爾，表示自己有意願領養這隻長相具有特色的狗狗。

狗狗遇上真愛，牠擁有新家了。（EMILY CHMIEL）

奇米爾表示，當時她在SNS上看到謝爾頓嚴肅的表情就覺得這隻狗狗很有趣，所以才決定領養這隻看起來很有個性的狗狗，後來謝爾頓也成功擁有新家，並被牠的新飼主取了新名字叫卡斯迪奧（Castiel），從此不再過著沒人要的生活。

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