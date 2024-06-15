貓咪四腳朝天翻肚皮　真相竟然不是在賣萌　5種情境一次搞懂

家裏有貓貓的鏟屎官一定會經常發現，貓咪是一種隨時隨地“大小躺”的生物。不僅如此，還常常會有各種奇葩的舉動，讓人覺得可愛又滑稽。而四腳朝天柔軟的小肚皮朝上就是其中之一！



不過，這種動作可不僅僅是在簡單地和你賣萌或玩耍哦，有時候背後可能傳達着你意想不到的信號。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪四腳朝天翻肚皮很可愛？（波奇網提供）

貓咪四腳朝天翻肚皮，其實不是在賣萌哦！

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1. 我對你很信任

當貓咪躺在地上，將肚皮暴露出來時，這通常是一種社交行為，表明牠認為周圍的環境是安全的，沒有威脅。

完全沒有戒心的貓咪。（波奇網提供）

2. 我的心情很愉悦，來和我玩吧

貓咪肚皮朝上通常表示牠感到放鬆和信任，這個姿勢也可能是一種邀請，貓咪在邀請你和牠玩耍或者進行互動。然而，這並不意味着貓咪總是想要被撫摸，因為每隻貓的個性和喜好都不同，所以在撫摸貓咪之前，最好先觀察牠的反應，確保牠感到舒適。

翻出肚子很可愛。（波奇網提供）

3. 也有可能是發情期

未絕育的母貓在發情期間可能會翻肚皮，這是她們的一種行為表現。

是在發情?（波奇網提供）

4. 也有可能提示着寄生蟲風險

貓咪在背部瘙癢時也有可能躺在地上打滾，來緩解不舒服的而感覺。而背部瘙癢可能是由於寄生蟲引起的，這可能使貓咪翻肚皮或打滾。

肚子有蟲不舒服。（波奇網提供）

5. 天氣太熱啦

在炎熱的天氣裏，貓咪可能會選擇躺在地上來降低體温。地面，特別是瓷磚或木地板，可以幫助牠們散熱。所以，如果你看到你的貓咪在炎熱的夏天這樣做，那牠可能只是在尋找一種舒適的方式來涼快一下。

可能只是天氣太熱了。（波奇網提供）

貓咪確實是一種神秘又美麗的生物，作為寵物，牠們用自己獨特的方式與主人交流，努力傳達牠們的情感和需求，努力讓我們聽見牠們的聲音。

作為貓咪的主人，我們應該更加細心地觀察牠們，努力理解牠們的行為背後的含義。所以，下次當你看到你家的貓咪「四腳朝天」地躺在地上時，不妨多花點時間，嘗試去解讀牠想要告訴你的信號吧！

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