優秀服務犬也需要援手　一個眼神接觸主人秒懂　畫面溫馨又感人

撰文：狗與愛的世界
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網友@thatkidwiththedog 的杜賓犬「託畢爾斯」是一隻優秀的服務犬，總會帶給自己許多精神上以及實質上的幫助。不過，當然了，牠偶爾也會有需要被協助的時候。

這天，在商場裏，託畢爾斯突然無辜的盯着網友，好像是在說：「主人快來幫我！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠就是3歲的格力犬Tobias，是否很可愛呢！（instagram@thatkidwiththedog）

網友跟隨牠的腳步，來到了一個鐵架前，這才發現，原來是託畢爾斯的玩具卡住了，牠不停的用求救的眼神望着自己，看起來相當委屈。

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網友用力的將球撥了出來，並歸還給了託畢爾斯，牠見狀立刻一臉雀躍地跳來跳去，彷彿贏得了一堆好吃的罐罐。

（instagram@thatkidwiththedog）

不得不說，狗狗緊繃的肌肉盯着主人的樣子，真的好像在說：有緊急狀況誒！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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