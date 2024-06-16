愛犬口腔健康　6步驟防止小狗牙齒提前老化　除刷牙外還可這樣做

小編的一位同事今天很沮喪，趁着午飯的時間問她發生了什麼，她説：「我突然發現家裏的小狗未老先衰了，是我沒照顧好牠。」



原來她家養了一隻小泰迪，才六歲多，已經掉了很多顆牙，今早同事給牠刷牙的時候，一不小心又掉了一顆：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗的牙齒，也要好好保養。（波奇網提供）

從圖片裏看得出這顆牙已經駐爛了，可以想象這隻小狗牙結石一定很嚴重，問了同事，果然，小泰迪平時口臭很嚴重，也不愛吃狗糧等硬一點的食物，愛吃罐頭類的濕糧。雖然也去醫院潔牙過一次，但是治標不治本，過了幾個月牙結石又「捲土重來」了。

狗狗牙齒不好的話，吃東西也會有困難。（波奇網提供）

6歲的小型犬還不算進入老年期，如果一口牙已經掉落得七七八八了，那麼肯定要引起足夠的重視，避免發生更嚴重的後續問題。在那位同事的要求下，今天就做一期狗狗牙齒健康的科普吧。

不保護狗狗牙齒有哪些危害？

對狗狗而言，牙齒是牠們的重要部位，承擔着抓取、咀嚼、撕咬等作用，如果平時不注意保護狗狗的牙齒，那可能就會像小編這位同事一樣，早早地就發現狗狗開始掉牙了，而且成年之後的狗狗牙齒掉了，是無法再長回來的。

危害一：導致狗狗的牙齒提前脱落

狗狗牙齒的生命週期是比較長的，一般在8歲以後才開始掉牙，牙齒健康的狗狗，就算是十幾歲了，牙齒也很好。

但是不注意牙齒健康的狗狗，因為口腔環境出問題，而導致牙齒提前脱落，甚至五歲就開始掉牙了，這樣下去離狗狗牙齒掉光光沒有幾年了！

危害二：導致狗狗嚴重口臭

滋生細菌導致狗狗的嘴巴變得很臭。（unsplash@andriyko-podilnyk）

有的鏟屎官經常抱怨自己的狗狗嘴巴臭，其實因為自己沒有幫狗狗刷牙。

吃完飯後，食物的殘渣會遺留在狗狗的牙齒上，長期不清潔，久而久之就會滋生細菌導致狗狗的嘴巴變得很臭。

另外，如果像小編同事這樣，縱容狗狗一直吃濕糧而不去吃堅硬的磨牙的食物，會加速牙結石的形成哦。

後果三：讓狗狗患上各種口腔疾病

長期忽視狗狗的牙齒清潔，牙齒會容易脫落。（unsplash@brian-brxtn）

長期忽視狗狗的牙齒清潔，會讓狗狗的嘴巴滋生越來越多的細菌，日積月累導致狗狗患上牙結石、牙周炎等口腔類的疾病。

嚴重時還讓狗狗的口腔變得腫脹出血，導致狗狗異常疼痛，「茶飯不思」，一旦進食困難了，後續的麻煩可能會接踵而至。

後果四：導致狗狗下巴骨折

狗狗的口腔衞生很差，還可能導致狗狗的下巴骨折！

千萬別覺得是危言聳聽哦，特別是一些牙齒比較大的小型犬，比如吉娃娃、西施犬、拉薩犬等等，沒有牙齒以後牠們的下巴會變得異常的脆弱。

愛狗狗的話，便要注意牠們的口腔健康。（波奇網提供）

後果五：嚴重的會導致狗狗死亡

長期得不到清潔的口腔會滋生大量的細菌，導致身體一直處於炎症的狀態，會破壞身體的免疫系統。

嚴重時可能會讓狗狗肺部感染、患上口腔癌、導致心臟肥大等等，這些疾病嚴重起來都是可能帶走狗狗生命的，千萬不要輕視。

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怎麼幫助狗狗保持口腔健康呢？

1、重視飲食對牙齒健康的影響

狗狗的飲食直接影響其牙齒的健康。比如軟硬適中的狗糧，適當的磨牙棒、圓潤的骨頭等，耐嚼的肉類也有助於狗狗牙齒的健康，因為牠們在幫助清潔牙齦的同時，讓狗狗的牙齒變得堅固。

2、定期洗牙和刷牙

保持狗狗口腔衞生的一個重要方面是定期清潔牙齒和牙齦。牙菌斑和牙垢會刺激口腔中的細菌，導致牙齒脱落、牙齦炎和牙周病等問題。狗狗一週刷三次牙就可以了，這樣可以減少口腔內的牙菌斑堆積。

3、益生菌的補充

益生菌食物，如酸奶、奶酪和酪乳，會給狗狗的消化系統帶來很多有益菌，這有助於改善狗的腸道健康，防止腸胃疾病。補充益生菌可以從牙根中清除細菌，並有助於保持牙齦健康。

4、老年狗狗的牙齒護理

隨着狗狗年齡的增長，牠們的牙齒和牙齦可能會出現問題。定期檢查狗狗的口腔狀況，尤其是牙齒和牙齦部分，對於超過5歲的狗狗來説非常重要。對於老年狗狗，建議每週至少要刷一次牙齒，如果牙齒本身狀況不好，需要經常吃濕糧的，建議每天刷牙一次。

5、觀察和定期檢查

每天觀察狗狗口腔是非常必要的，如有異味、出血、牙齦發紅或腫脹等情況，都需要及時處理。每週檢查一次狗狗的牙齒，發現問題及時處理，避免疾病加重。

6、給狗狗使用漱口水

如果實在是沒有什麼時間給狗狗刷牙的鏟屎官們，

可以購買一些寵物專用的漱口水、口腔噴霧劑等，也能夠改善狗狗的口腔狀況。

（波奇網提供）

最後，希望大家的狗狗都能有一個健康的口腔和一口好牙，吃嘛嘛香，身體倍兒棒！

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