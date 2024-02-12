狗狗厭食應如何預防呢？對症下藥前觀察牠是否患病　2個方法檢測

狗狗什麼都吃，是個毛病。但是有的時候，狗狗食量減少，對於什麼都不愛吃，也是一個問題。



那麼如何預防狗狗厭食症呢？首先應觀察狗狗是否患病了，患病就得治病。如果沒有嘔吐、拉稀...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2個簡單方法

狗狗什麼都吃，是個毛病。但是有的時候，狗狗食量減少，對於什麼都不愛吃，也是一個問題。那麼如何預防狗狗厭食症呢？

首先應觀察狗狗是否患病了，患病就得治病。如果沒有嘔吐、拉稀、精神不振、發熱這類生病現象，就相對好辦了。有兩個簡單的辦法供大家參考：

一、餓餓你的狗

其實很多時候，狗狗不好好吃飯，是因為平時美食吃的太多了。如果是這種情況，可以先給讓狗狗停食24小時。停食期間給足飲水，一般第2、3天可恢復食慾。另外為了保證其旺盛的食慾，每1、2周可停食0.5-1天，這樣可以給狗狗清腸胃，刺激食慾，減少厭食症的出現。

二、加強體能鍛鍊，增加狗的運動量

一般小型玩賞犬隻須在家裏多備些玩具，如狗咬膠和拉繩供其玩耍鍛鍊，平時多逗其跑跳玩耍就可滿足其運動量。但大型犬就必須多到室外鍛鍊，尤其是獵犬類狗，其祖先是狩獵為生的，已習慣劇烈的運動量，每天至少讓其跑5-10公里。

狗狗厭食如何預防呢

遛狗不失為一個好辦法，隨狗跑步，既鍛鍊了狗，又鍛鍊了自己；狗的食慾提高了，自己的體重也減輕了，一舉兩得！

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