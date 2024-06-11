狗狗年齡大要怎麼餵養？這樣照顧會更好　慢慢散步與曬太陽應堅持

無論是狗狗還是人類，都會隨著年齡的增長而老去，當然狗狗年齡大了以後也會和人一樣，也會沒有像年輕那樣跑跑跳跳，反而是喜歡安靜，動作變的遲緩了。



那老年犬我們家長對照顧上自然也沒法和狗狗小的時候比，更應該關注狗狗的健康。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗年齡大要怎麼餵養？（波奇網提供）

+ 4

老年犬隨著年齡的增長，體能儲備、臟器功能都會逐漸下降，因此不適合大量運動，散步、慢跑類的比較合適，另外也不要讓牠們長時間或頻繁爬樓梯，會增加其脊椎負擔。並且老年犬牙齒會越來越疏鬆，甚至脱落，所以如果擔心飼料太硬的話，可用熱水泡軟後再餵給犬吃，經濟條件較好的，還可選擇羊奶粉泡狗糧，或者營養膏，少食多餐，每天最好餵3-4次，幫助狗狗補充營養。

狗狗年齡大要怎麼餵養？（波奇網提供）

除了均衡營養之外，由於身體功能衰退，內分泌、身體的各個機能都出現老化的現象。牠身體的營養物質都會出現流失的症狀，例如鈣質的大量流失，會使狗狗的骨骼加速老化，出現風濕、骨質疏鬆，增高骨刺和骨折等疾病。骨骼的衰退使狗狗無法正常行走，影響其正常生活。因此，老年的狗狗加也需要補鈣，補鈣的方法同幼犬類似，可以選擇合適的鈣劑進行補充。

狗狗年齡大要怎麼餵養？（波奇網提供）

狗狗在老年犬時期是比較喜歡安靜的，家長有空的時候可以帶著狗狗，尤其是冬天的時候，去曬曬太陽，對狗狗補鈣方面是個不錯的方式。

延伸閲讀：拉布拉多犬好養嗎？易餵養性格好還有這優點 最適合有小朋友家庭

+ 10

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】