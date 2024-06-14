一覺醒來發現4隻貓咪陪伴左右 高興1秒後便害怕：怎麼會變多了？
撰文：貓與愛的世界
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住在英國肯特郡的網友@Kelly 最近分享了一張非常有愛的照片：她準備入睡，而牀上有4只貓貓已經做好了陪睡的準備。
明明是很溫馨的畫面，網友卻嚇了一跳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
原來，她只養了三隻小貓，玳瑁貓Pancake，虎斑貓Oreo和奶牛貓Quinn…那多出來的藍貓是誰啊。
為何有貓咪陪睡，會感到害怕呢？
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經過仔細辨認後，發現有一隻是鄰居家的貓貓「Bluey」。
Bluey因為和網友家裏的小貓年齡差不多，所以它們經常玩到一起，這次也是受朋友的邀約，直接來家裏做客。
只是小貓咪們忘記跟鏟屎官通氣，導致她嚇了一跳。
雖然但是，現在是四隻貓，以後很有可能變成5隻哦！
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