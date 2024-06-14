一覺醒來發現4隻貓咪陪伴左右　高興1秒後便害怕：怎麼會變多了？

住在英國肯特郡的網友@Kelly 最近分享了一張非常有愛的照片：她準備入睡，而牀上有4只貓貓已經做好了陪睡的準備。



明明是很溫馨的畫面，網友卻嚇了一跳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有4隻貓咪陪著，應該會好高興？（reddit）

原來，她只養了三隻小貓，玳瑁貓Pancake，虎斑貓Oreo和奶牛貓Quinn…那多出來的藍貓是誰啊。

為何有貓咪陪睡，會感到害怕呢？

+ 1

經過仔細辨認後，發現有一隻是鄰居家的貓貓「Bluey」。

Bluey因為和網友家裏的小貓年齡差不多，所以它們經常玩到一起，這次也是受朋友的邀約，直接來家裏做客。

只是小貓咪們忘記跟鏟屎官通氣，導致她嚇了一跳。

雖然但是，現在是四隻貓，以後很有可能變成5隻哦！

延伸閲讀：鄰居搬家卻遺棄貓咪 辛苦抓捕後卻逃去無蹤 1周後牠竟然這樣做

+ 7

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】