拉布拉多犬第一次到狗公園　表情反應極有趣　像在說：先讓我靜靜

日本網友@Richson_lab 養了一隻拉布拉多，名叫「里奇森」。



這天，網友第一次帶上里奇森來到了狗狗公園。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可愛的拉布拉多犬（x@Richson_lab）

網友本來以為看到一整片的草地會讓里奇森感到非常開心，結果沒想到牠卻做出截然不同的反應：

這個反應，是在暗示些什麼嗎？（x@Richson_lab）

小傢伙露出了一種讓人難以理解的神情，看着陌生的環境、周遭經過的人羣和狗狗，表現的非常的排斥，坐在那邊一動也不動，彷彿在説：

先讓我靜靜...

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網友也解釋道，那天是里奇森第一次體驗狗狗公園，可能對陌生的環境感到緊張，不過好在，牠很快就適應了環境，快樂地在草皮上奔跑了起來。

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