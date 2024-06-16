帶2個月大狗狗去散步　卻意外地發了筆小橫財　網民：狗來富是真

一名飼主養了一隻2個月大的小奶狗，牠在狗生第一次散步的時候就立了壯舉，因為牠在完全沒有受過訓練的狀況下就找到一張價值600多元的紙鈔，驚人的找錢天賦吸引超過200萬網友朝聖。



Tiktok一名網友「ttikkunna」家中養了一隻2個月大的小奶狗托比(Toby)，托比日前嘗試了狗生第一次散步，沒想到這次簡單地出門散步竟然讓牠在網路上爆紅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可愛的貴婦狗竟然是小財神？（tiktok@ttikkunna）

從影片上可以看到，托比出門沒多久就在草叢堆內聞來聞去，這讓飼主感到相當疑惑，靠近一看竟發現托比嗅聞的東西不是食物，竟然是一張20美元(約台幣640元)的鈔票，這讓飼主感到相當吃驚。

狗狗找到了什麼，會令主人大吃一驚？（tiktok@ttikkunna）

點擊圖片看看狗狗找到什麼：

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飼主表示，當初她看到托比一出門就開心地到處嗅聞，本來以為是狗狗第一次出門對什麼事情都感到好奇，沒想到牠竟然在草叢待了很長一段時間不斷聞來聞去，她好奇上前看一下才發現有一張鈔票掉在地上。飼主打趣的說，真沒想到托比竟然有嗅錢的才華，「這樣一來以後是不是可以趁散步的時候大賺一筆」。

影片在網路上吸引超過200萬人朝聖，網友留言表示：

真了不起，你家狗狗天生就有找錢的天分

其他網民留言：

「人家說狗來富是真的」

「這好好訓練應該可以成為工作犬」



不過飼主也補充表示，這部影片其實是托比小時候的影片，如今的托比已經超過1歲，現在已經喪失了找錢的能力，但不少網友認為這還是可以被訓練的，只要加緊訓練的話說不定托比還是能夠發揮找錢的天分。

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