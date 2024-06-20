柴犬咬爛信件被罵後不反省還更生氣 1理由讓寵主忍了：難怪暴怒
撰文：聯合新聞網
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一隻柴犬被飼主抓包咬爛信件，被罵完全不反省反而更加暴怒，對飼主齜牙咧嘴只差沒爆氣開咬，飼主隨後撿起散落在地上的紙片才發現狗狗暴怒的原因，因為那封信是獸醫院寄給飼主、提醒飼主要帶狗狗去做定期抽血檢查的通知信。
X(原推特)一名網友「tokiyama_siba」養了一隻柴犬叫珊瑚，日前飼主發現牠撕爛了一張傳單，被抓包撕爛紙張牠非但不反省還露出非常生氣的表情，跟平常闖禍的時候還會感到愧疚的模樣大不相同。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
飼主撿起地上被珊瑚撕爛的廣告傳單才發現為什麼愛犬那麼生氣，因為傳單上印的字是動物醫院寄來的提醒信，要求飼主記得帶狗狗去做定期抽血檢查。
柴犬珊瑚的生活日常
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珊瑚的飼主將照片貼上SNS，打趣的說：
我敢打賭我家狗狗一定看得懂字，因為牠很精準的撕爛了這張獸醫院寄來的通知單，但牠卻沒有撕爛信件。
照片在網路上吸引遭過萬人按讚，網友留言表示：
「這隻狗成精了」、
「其他信件沒被咬偏偏這張紙被咬爛，牠一定看得懂文字」、
「你是不是有教過你家柴柴識字」。
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