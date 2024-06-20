柴犬咬爛信件被罵後不反省還更生氣　1理由讓寵主忍了：難怪暴怒

一隻柴犬被飼主抓包咬爛信件，被罵完全不反省反而更加暴怒，對飼主齜牙咧嘴只差沒爆氣開咬，飼主隨後撿起散落在地上的紙片才發現狗狗暴怒的原因，因為那封信是獸醫院寄給飼主、提醒飼主要帶狗狗去做定期抽血檢查的通知信。



X(原推特)一名網友「tokiyama_siba」養了一隻柴犬叫珊瑚，日前飼主發現牠撕爛了一張傳單，被抓包撕爛紙張牠非但不反省還露出非常生氣的表情，跟平常闖禍的時候還會感到愧疚的模樣大不相同。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬珊瑚把信件咬碎（x@tokiyama_siba）

飼主撿起地上被珊瑚撕爛的廣告傳單才發現為什麼愛犬那麼生氣，因為傳單上印的字是動物醫院寄來的提醒信，要求飼主記得帶狗狗去做定期抽血檢查。

柴犬珊瑚的生活日常

+ 13

珊瑚的飼主將照片貼上SNS，打趣的說：

我敢打賭我家狗狗一定看得懂字，因為牠很精準的撕爛了這張獸醫院寄來的通知單，但牠卻沒有撕爛信件。

照片在網路上吸引遭過萬人按讚，網友留言表示：

「這隻狗成精了」、

「其他信件沒被咬偏偏這張紙被咬爛，牠一定看得懂文字」、

「你是不是有教過你家柴柴識字」。



延伸閱讀：柴犬被主人騙上車說去兜風 第六感極強的牠猜到用意 秒露眼神死

+ 6

延伸閱讀：

太平山黃喉貂4年半前遭路殺 標本飄泊多年可望「回家」

台北市立動物園大整修明起休園10天 年票7月起限量開賣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】