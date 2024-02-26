留柴犬在車上等 回來發現牠臭臉極不滿 主人申冤：才下車2分鐘
撰文：狗與愛的世界
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外國網友@kogudon2990 家養了只公柴，名叫「麻糬」，今年6歲大了。
自2021年8月24日來到家後，麻糬因為撒嬌又可愛的性格，深得人們的寵愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這天，網友開車載着麻糬一起出門兜風，途中經過一家便利商店時，便順路下車買東西。
結果沒想到的是，2分鐘後回到車上時，他竟看到駕駛座上出現了一張臭臉。
只見麻糬不知道什麼時候從後座爬到了前座，把自己偽裝成司機，似乎在説：「很久欸，快上車！」
小表情也太可愛了吧哈哈哈！
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