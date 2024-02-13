柴犬被主人騙上車說去兜風 第六感極強的牠猜到用意 秒露眼神死
撰文：聯合新聞網
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毛小孩都有超乎人類的靈感。一名飼主謊稱帶狗狗出門兜風，故意把狗狗騙上車，狗狗卻發揮超常的第六感，馬上意識到飼主應該是要騙牠去醫院，所以全程都一臉落寞眼神死，飼主不禁驚嘆狗狗的第六感很強大。
X(原推特)一名網友「M9B7gThSF11HI46」家中養了一隻柴犬名叫千代(ちよ)，千代是一隻很特殊的狗狗，日前飼主將牠抱到車上載牠出去兜風，但千代有著強大的第六感，一上車馬上意識到哪裡不對勁，一臉落寞驚恐的模樣，甚至還整隻狗狗都炸毛了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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過沒多久千代馬上發現飼主果然是要把自己帶去獸醫院，一臉生無可戀的模樣讓飼主看了好氣又好笑。
千代落寞的模樣在網路上吸引超過萬人按讚，網友留言表示「有些狗狗很聰明的，你什麼都不說但牠馬上知道你在騙牠」、「我都快笑死了，柴柴一臉落寞然後全身毛都炸了」、「說好的兜風怎麼變成醫院了」。
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