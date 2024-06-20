為防止貓咪逃跑建起高圍欄　沒想到喵星人越獄可以去到這麼盡

英格蘭中部北安普敦郡網友@emilypaygee 家裏養了很多隻貓貓，為了讓孩子們有更大的自由，她經常會放貓貓在自家後院玩耍。



但同時也很擔憂，就是小貓在玩的時候，會翻出院子逃跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

家中最活躍好動的貓咪Ouzo。（tiktok@emilypaygee）

為了保障貓咪的自由和安全，網友便在院子裏安裝了護欄。

沒想過，院子裏高高的圍欄，也擋不住貓咪好動的心。（tiktok@emilypaygee）

但沒想到的是，家裏卻隱藏着一個功夫大師——橘貓「Ouzo」。

點擊圖片放大看貓咪越獄過程：

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這天，只見Ouzo一個攀爬就到了圍欄上，然後利用自己強大的核心能力，翻越了上去。

這一幕簡直都給鏟屎官看呆了，要知道從來都沒有小貓翻上去過。有可能是偷摸翻上去也不知道呢哈哈，畢竟小貓那麼靈活。

不過，據說後來的圍欄被升級了，Ouzo再也沒能跳上去。

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