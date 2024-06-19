貓奴上學後家中貓咪在忙什麼？監視器畫面揭令人感動一幕：要哭了
撰文：貓與愛的世界
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網友@Alyssa 從小和貓貓Winnie一起長大，但因為上大學不得已離開家跟貓貓分開。
因為很想念貓貓，網友便央求媽媽在廚房裏安裝了監控，這樣能常常看到牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
就這樣，網友每天都會透過監控跟Winnie聊天，而聰明的貓貓很快就發現了小主人在這裏！
監視器裏，能看清貓咪在做什麼嗎？
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於是每次網友透過監控麥克風叫牠的時候，小貓都會第一時間跑過來，蹭蹭鏡頭，然後擺出拜託拜託的姿勢，就好像是在祈求網友趕快回來一樣。
這給網友看的眼淚汪汪的：「想立刻請假回家抱抱我的小貓！」
嗚嗚…瞧貓咪這樣子，好有代入感了！
不說了，我要開監控看看我的貓了！
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