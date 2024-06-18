小貓被虐更遭從高樓扔下險死　救起後覓得真愛　絕望中重獲新生

生存，對於一隻貓而言，簡直太難了...



4月12號晚上11點，一個突如其來的電話打破了朱姐家的寧靜，對方稱在綠都花庭小區有一隻生病的小貓疑似被遺棄。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓咪生活不易（貓與愛的世界提供）

朱姐本就身體不好，她強撐着爬起，義無反顧的接受了這次的求助。到達目的地後，朱姐一眼就看到了這隻小貓。

貓咪被救時，身體狀況不太妙。（貓與愛的世界提供）

牠滿嘴都血跡斑斑，眼晴更是外突腫了好大一塊，鼻腔出血，前面二個小爪子疼的不敢落地，只是靠不斷發出的撕心裂肺的哀嚎去掩飾自己的痛苦...

小貓在求助，又像是在訴說着貓生的不幸，彷彿只有哭出來，才可以減輕痛苦，讓自己好受一點。

朱姐心疼壞了，可細看之下才發現，事情沒有她想象中的簡單。這隻小貓不是單純的生了病，而是被人為虐待後從樓上扔下來的。

在施虐者的眼裏，牠不是一條生命，而是一個玩具，可以隨意的虐待、拋棄。



因為時間太晚，附近的寵物醫院已經關了門，朱姐顧不上內心的憤怒，只好先暫時將小貓帶回了家照顧。

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在簡單的處理了一下之後，已經凌晨3點多了，此時的朱姐拖着疲憊的身軀，腦子裏忍不住的在想：

救助的意義在哪裏？是在救贖自己，還是蒼生？

朱姐為牠取名為「花花」，因為牠身上的毛色是花白相間的。

第二天一早，朱姐就聯繫好了寵物醫生，拍片後發現，花花的兩隻前爪骨折、鼻腔淤青、唯嚨部位有硬的結塊，情況十分危急。

治療費用巨大且康復的機會微乎其微，但即便如此，朱姐還是不願放棄。

可雪上加霜的是，在住院期間，花花由於感染高燒又得了貓瘟，好在立刻進行了治療，10多天後病情漸漸穩定了下來。

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在朱姐的陪伴下，花花的身體不斷好轉，1個月後終於被允許出院，雖然龐大的醫藥支出讓朱姐傷透了腦筋，但她卻從未後悔：

當我看到牠的眼神時就知道，我一定要救下牠！

參加救助的這10多年以來，花花這類的故事，可以說是數不勝數。

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