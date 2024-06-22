貓咪每天清晨叫你起床竟成惡夢　這6個喵星人壞習慣你有注意到？

清晨，貓咪總是比鬧鐘醒的還早，被溺愛的貓咪喜歡踩着主人的頭走來走去，並且嗚嗚的叫着，主人會覺得貓咪餓了，起來給一些零食，其實這樣無意間開啟了惡性循環。



（unsplash@lodewijk-hertog）

我們應該怎麼樣取消貓咪的愛心叫醒呢？

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一、解決方案

1. 在睡前給您的愛貓他最愛吃的食物，讓牠一覺到天亮。

2. 睡覺時讓您的貓咪和您分開。

二、莫名的喵喵叫

貓咪常常會有一些情形會不斷喵叫，例如，引起您的注意、肚子餓了、窗外有同類、貓砂髒了，在對您傾訴牠的需要和懇求。

三、乞求桌上的食物

主人常沒辦法拒絕一對渴求的眼神，當您無法拒絕時，最好就避開牠的懇求與眼光，若您夠狠心的話，最好置之不理或隔開，以免為後造成挑食的惡習。

四、竄逃而出

隻要門沒關緊稍有縫隙，貓咪就會因好奇或發情而奪門跑出去，您必須小心門戶。(因公貓是路痴，容易迷路回不來)。

五、啃咬電線

臨牀上貓咪食入異物的案例，電話線、電線為數不少，因為牠們對於線類特感興趣，所以家中的任何細線都必須妥善安置或包裝以免貓咪誤食，另外，當您無法將電線藏匿好的話，可在表面塗上貓咪討厭的味道，例如：髮膠（但需無毒！）。

六、與人共食（跳上桌面）

基本上這隻是件小事，若主人有辦法忍受的話，甚至當成一種享受，但千萬記得保護您的餐具，還有，別讓牠受傷。

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