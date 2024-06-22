流浪狗在街上淋雨　巴士司機見狀呼喊牠　1動作獲網民激讚：好暖

這天， 美國威斯康辛州下起了大雨，公車上只有零星的幾位乘客，司機「史黛芬妮」則在行駛中，注意到馬路上有一隻狗狗正在淋雨。



只見狗狗焦急地在路上游蕩，似乎找不到主人，也不知道回家的路。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女巴士司機在工作時，遇上一隻淋雨的流浪狗。（facebook@Milwaukee County Transit System）

於是，史黛芬妮立刻停車開門，對狗狗喊着“快上來，快來！”。

狗狗也很聰明，瞬間聽懂，跳上了車。

二話不說便讓流浪狗上車（facebook@Milwaukee County Transit System）

史黛芬妮聯繫了執法部門，將狗狗帶到了安全的安置機構，過程中，她把狗狗帶到了自己的座位上，絲毫不介意狗狗會弄濕駕駛座。

巴士上的乘客，也沒有介意狗狗上車。（facebook@Milwaukee County Transit System）

史黛芬妮後來得知，狗狗成功與主人團聚，這個突發的事件有了最好的結局。

點擊圖片放大看，女司機讓狗狗上車的過程：

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希望狗狗會有個幸福的家（facebook@Milwaukee County Transit System）

公共運輸公司發言人在事後表示，公車司機是城市內的眼睛與耳朵，會以大家的安全為首要目標，但同時，他們每天也都嘗試着讓這個世界更美好。

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