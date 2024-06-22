流浪狗在街上淋雨 巴士司機見狀呼喊牠 1動作獲網民激讚：好暖
撰文：狗與愛的世界
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這天， 美國威斯康辛州下起了大雨，公車上只有零星的幾位乘客，司機「史黛芬妮」則在行駛中，注意到馬路上有一隻狗狗正在淋雨。
只見狗狗焦急地在路上游蕩，似乎找不到主人，也不知道回家的路。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
於是，史黛芬妮立刻停車開門，對狗狗喊着“快上來，快來！”。
狗狗也很聰明，瞬間聽懂，跳上了車。
史黛芬妮聯繫了執法部門，將狗狗帶到了安全的安置機構，過程中，她把狗狗帶到了自己的座位上，絲毫不介意狗狗會弄濕駕駛座。
史黛芬妮後來得知，狗狗成功與主人團聚，這個突發的事件有了最好的結局。
點擊圖片放大看，女司機讓狗狗上車的過程：
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公共運輸公司發言人在事後表示，公車司機是城市內的眼睛與耳朵，會以大家的安全為首要目標，但同時，他們每天也都嘗試着讓這個世界更美好。
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