秋田犬被小主人吸到失去靈魂 絕望眼神太經典網民代發聲：放過我
撰文：狗與愛的世界
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網友@kodomo4dog5 家養的4只秋田犬從小就跟着小主人們一起長大，感情十分要好。
這天，網友家的二女兒準備要睡覺了，可在這之前，她卻突然跑去抱緊了其中一隻虎斑花紋的秋田犬「大地」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小主人把臉埋在了大地的身體上，享受起了吸狗的快樂。而大地被抱住後，則是露出了非常絕望的神情，只能靜靜的躺在門邊，放棄掙扎...
放過我吧！
點擊圖片放大看，秋田犬大地表示：放過我吧
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這張吸狗照分享出來後，許多人紛紛評論：
「狗狗的表情十分無奈哈哈哈哈！」
「專業才懂得吸狗的快樂～」
「除了肚子之外，腳腳才是經典原味。」
「對不起，大地臉上的表情夾雜着無奈，令人無法抗拒。」
「強力推薦吸貓吸狗運動，可以舒緩壓力和放鬆身心！」
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柴犬咬爛信件被罵後不反省還更生氣 1理由讓寵主忍了：難怪暴怒拉布拉多犬第一次到狗公園 表情反應極有趣 像在說：先讓我靜靜聰明汪星人最愛趴店舖大門涼冷氣 老闆因一理由捨不得趕走牠帶2個月大狗狗去散步 卻意外地發了筆小橫財 網民：狗來富是真柴犬柔軟度爆標 這個U字型睡姿超級不科學 網民：牠前世是隻貓愛玩水牧羊犬卻討厭下雨天 厭世臉引發網民憐憫：快帶牠去游泳吧帶狗狗散步遇上驟雨 主人順手拿這東西套在貴婦狗頭上：像小精靈汪星人因外貌不討喜被棄養到收容所 直到命中人出現牠再次笑了
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