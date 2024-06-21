秋田犬被小主人吸到失去靈魂　絕望眼神太經典網民代發聲：放過我

網友@kodomo4dog5 家養的4只秋田犬從小就跟着小主人們一起長大，感情十分要好。



這天，網友家的二女兒準備要睡覺了，可在這之前，她卻突然跑去抱緊了其中一隻虎斑花紋的秋田犬「大地」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

秋田犬大地是隻沒有脾氣的狗狗（x@kodomo4dog5）

小主人把臉埋在了大地的身體上，享受起了吸狗的快樂。而大地被抱住後，則是露出了非常絕望的神情，只能靜靜的躺在門邊，放棄掙扎...

放過我吧！

被吸到沒力爭扎了。（x@kodomo4dog5）

點擊圖片放大看，秋田犬大地表示：放過我吧

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這張吸狗照分享出來後，許多人紛紛評論：

「狗狗的表情十分無奈哈哈哈哈！」

「專業才懂得吸狗的快樂～」

「除了肚子之外，腳腳才是經典原味。」

「對不起，大地臉上的表情夾雜着無奈，令人無法抗拒。」

「強力推薦吸貓吸狗運動，可以舒緩壓力和放鬆身心！」



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