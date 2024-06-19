黏人金毛不想與主人分開坐 就算開車時也要鑽縫隙貼貼：太可愛了
撰文：狗與愛的世界
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日本一網友家養的金毛「柚子」，是一隻非常愛撒嬌的狗狗。
這天，網友帶柚子出門去玩，結果開車開到途中時，突然感覺到椅墊附近發出了奇怪的聲音。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
直到低頭才發現，竟然是後座的柚子不甘寂寞從座位的縫隙裏鑽了出來，堅持要露出一顆腦袋幫着一起看路！
網友也表示，5歲的柚子是一隻熱愛玩球和旅行的大型犬，個性撒嬌又活潑，平時搭車時為了安全起見都會讓它坐在後座，並用防護網罩住與前座的縫隙，避免發生危險。
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真的忍不住笑了，這小腦袋也太可愛了吧哈哈哈！
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