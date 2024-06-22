貓奴的社死經典案例　為追3貓他豁出去　鄰居眼福不淺：貓好人壞

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~



咱就是說，養貓真的很容易社死哈哈哈哈！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

刷到一網友的分享，差點沒給我笑噶了，事情是醬嬸的：前些日子，網友@咕嘎嘎yyds 剛搬完家，你們也知道最近天氣熱，加上新家需要收拾，一忙起來更是熱火朝天，於是他就把衣服全！脱！了！幹活。

貓奴的社死經典案例（小紅書@咕嘎嘎yyds）

正忙着呢，門外來了個快遞。

貓奴的社死經典案例（小紅書@咕嘎嘎yyds）

網友也是膽子大，就尋思把門開一個小縫縫，然後伸手去拿快遞。

不出意外的話，就出意外了。

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在網友開門的瞬間，家裏的三隻小貓齊沖沖地跑了出去……

這可麻煩了！因為剛搬完家，人生地不熟的，貓不認識門跑出去很容易丟的。於是，他來不及細想直接光着身子追了出去。

結果，狀況又出現了。

門外的小貓兵分兩路，一個向左，兩個向右。

本着少數服從多數原則，網友下意識先去追了那兩隻往右跑的白貓。

落單的小黑貓不幹了，本來就腦子熱往外衝，主人還不來追自己，周遭又不認識，直接慫了，開啟了瘋狂嚎叫模式。

牠這一大喇叭叫，網友眼前一黑，直覺大事不妙。

果不其然，叫聲引起了鄰居的注意，陸陸續續的開門聲響了起來。

那一刻網友意識到如果抓貓，就一定會被看光！於是在貓和清白之間選擇了清白，決定先放棄追貓立刻跑回家（畢竟光着屁股呢）。

然後，抓馬的事發生了！

鄰居開門的聲音導致小貓受驚，三隻貓不約而同地往家裏跑，甚至比網友跑的還要快。

網友眼看只差一步就到家了，誰知到門口的時候被衝進家門的貓絆倒了，當場摔了個狗吃屎…

網民自述社死現場過程：

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就這樣，貓到家了…現場徒留一個摔倒在門口光屁股的男人，以及被辣到眼睛的鄰居們。

雖然很慘，但真的好好笑哈哈哈哈～吃瓜群眾們自然也沒有放過他：

不敢想象如果貓先竄回家並順腳把門關上會是啥樣？所以…貓好人壞，牠們都沒關門！

「鄰居：真可怕，今天看見一個變態什麼都不穿還在樓道學貓叫！」

「你但凡選擇貓，用兩隻貓前後擋一擋也能從容回家！」



可說不是呢，現在好了，人家只看到個學貓叫的果男啊哈哈哈！

Part 02

一個是貓貓讓主人社死，另一個則是因為太喜歡貓而社死：

過年那會兒，一個很喜歡貓貓的海外留子沒有回國，因為無聊加上很想吸貓就決定找一份上門喂貓的工作——

主要幫同胞們上門顧貓。

社死到想找洞躲起來（抖音@愛豆鑑賞中心）

她也做了很多準備，在貓主人的面試中充分發揮自己的專業素養成功被錄取。

就這樣，面對空蕩蕩的家以及兩隻親人又可愛的小貓，網友徹底迷失，放飛自我……三天時間裏，她不僅跟貓咪玩，陶醉吸貓，還直接將僱主家的小貓吸成貓幹。

直到又是一日上門喂貓，網友正吸貓吸到披頭散髮的時候……發現攝像頭動了？！

當黑色的攝像頭髮出冷酷的藍光，他們互相對視。

恍惚間，彷彿傳來「咔嚓」一聲，有個人輕輕地破碎了。

不知有沒有錄下過程呢？（抖音@愛豆鑑賞中心）

雖然但是…貓主人能不能把視頻曬出來啊，想看哈哈哈！

……講真，因為貓社死的事情真的不少，你們有嗎？有的話，快分享出來，我保證不笑～

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】