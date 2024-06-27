狼犬入醫接受治療卻突然早出院　獸醫曝原因網友笑了：太有性格

一名網友家裡養的狼犬因為生病住院，醫生研判需要住院觀察一周，結果才住院第三天飼主就接到電話說可以提早帶狗狗回家，全家開開心心去接愛犬回家，結果獸醫這才說出真正的原因，讓飼主一家人從開心轉為無盡的尷尬。



X(原推特)一名網友「Allukaaaaa328」家裡飼養的狼犬里卡多（Rikado）日前因為腹瀉嘔吐被飼主帶去獸醫院檢查，獸醫表示狗狗狀況有點嚴重，罹患了愛迪生氏症（Addisonian crisis），需要留院治療觀察。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狼犬里卡多因腹瀉嘔吐，被送到獸醫診所檢查。（x@@Allukaaaaa328）

本來預計大概要住院一個禮拜，結果到了第3天的時候飼主卻接到獸醫院打來的電話，告訴飼主李卡多可以提早出院，這讓全家人都相當興奮。

有性格的狼犬里卡多（x@@Allukaaaaa328）

飼主全家開開心心的前往獸醫院接回里卡多，結果獸醫卻給出了愛犬為什麼可以提早回家的真實理由，原來是因為里卡多「太有個性」，在醫院住院這段期間自尊心爆棚、堅持不肯在醫護人員面前吃飯，從氧氣室轉移到普通病房後一直都是這個樣子，不管怎麼哄通通沒有用，獸醫與護理師想盡辦法都以失敗告終，院方不得已只好趁狗狗病情較為好轉的時候通知飼主先行領回，這也讓里卡多的飼主一家人感到尷尬不堪。

狼犬里卡多是家中的成員，每個家人都愛牠：

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里卡多的飼主表示，得到愛迪生氏症的狗狗是沒有辦法痊癒的，只能靠著打針跟吃藥控制病情，雖然很不忍心里卡多得到這種病，但他們全家會盡力好好照顧牠。爆笑的故事在網路上流傳吸引萬名網友按讚，網友留言表示「本來以為是奇蹟發生病況好轉很快，沒想到竟然是不吃飯」、「這對於獸醫來說狗狗應該是很令人頭痛的病人」、「希望狗狗可以少受些病痛折磨」。

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