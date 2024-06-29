街頭小霸王貓咪被收養 1個月後變無敵黏人精 網民：是被愛感化
撰文：貓與愛的世界
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網友@kittyboyandfriends 很喜歡貓，經常會參與流浪貓救助行動，自己還經營着一家貓救援組織。
她接觸過非常多兇惡的野貓，但她經驗豐富，對付脾氣不好的野貓手拿把掐，堪稱戰神！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
前不久，網友接收了一隻叫做「布魯諾」的小貓，這貓算是她們這的小混混，對人類表現出極高的攻擊性，把牠送養出去基本上不可能。
網友就覺得吧，既然這貓送不出去，那就自己養，好好的感化牠。
貓咪布魯諾在短短一個月，性格明顯有所改變。
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誰料初次接觸，就被貓爆罵並拳打腳踢，兇惡程度刷新了她的認知。
但網友也沒有死心，只能憑藉愛和耐心來靠近布魯諾。
前幾周的相處很絕望，但隨着時間的推移，小貓開始渴望網友的接觸，和撫摸。
一個月後，更是換了一隻貓，變成了一個無敵粘人精。
不敢想象這一個月的時間裏，網友都付出了什麼，但…戰神果然是戰神，厲害！
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